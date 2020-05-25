180 тысяч продуктовых наборов раздали нуждающимся Татарстана в месяц Рамазан

180 тысяч продуктовых наборов раздали нуждающимся Татарстана в месяц Рамазан, рассказал советник председателя ДУМ РТ по работе с мухтасибатами Равиль Зуферов на брифинге, посвященном итогам священного месяца.

Несмотря на тяжелые финансовые трудности, возникшие в мечетях в связи с пандемией коронавируса, имамы Татарстана в течение Рамазана развернули масштабную продовольственную помощь нуждающимся слоям населения. Стараниями священнослужителей и при поддержке меценатов, помимо помощи в рамках VIII Республиканского ифтара и акции «Дорога жизни» казанской мечети «Ярдэм», в регионе ежедневно получали продуктовые наборы более 3 тысяч нуждающихся.

Всего же в общей сложности благодаря организаторам VIII Республиканского ифтара, акции «Дорога жизни» мечети «Ярдэм» и имамам Татарстана в республике нуждающиеся обеспечены 180 тысячами продовольственных пакетов и ифтар-наборов. Их стоимость составляла от 155 до 3000 рублей, сообщили в Духовном управлении мусульман РТ. Еду получили инвалиды, одинокие пожилые, многодетные, сироты, матери-одиночки, иногородние студенты, люди без определенного места жительства.