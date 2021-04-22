Пожарные потушили пожар в гостинице «Апрель» в Мамадыше

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Пожарные потушили пожар в гостинице «Апрель» в Мамадыше. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Ликвидация открытого горения на площади 200 кв. метров зафиксирована в 09.33. Ровно через час зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.

Пожарным предстоит установить причину возгорания. Пока дознаватели склоняются к версии о коротком замыкании. Версия поджога на сегодняшний день не рассматривается.

«По факту данного пожара будет проведено дознание. В рамках дознания будет выявлена более точная причина. Пока рассматривается версия о коротком замыкании. Версия поджога пока не рассматривается. Все остальные подробности будут выявлены в ходе проверки», — заявил начальник отделения надзорной деятельности по Мамадышскому муниципальному району Артур Ахтямов.

Напомним, что в Мамадыше рано утром загорелась гостиница «Апрель» на улице Карла Маркса,14. До прибытия пожарных из гостиницы самостоятельно вышли 24 человека, два из которых — персонал. Людей разместили в здании спортивной школы.



Ольга Плешкова