В Мамадыше загорелась кровля гостиницы
В Мамадыше 22 апреля в 04.37 в ГУ МЧС по Татарстану поступило сообщение о горении гостиницы «Апрель» на ул. Карла Маркса, д.14, сообщает МЧС РТ.
Горела кровля гостиницы на площади ориентировочно 200 кв. м. До прибытия пожарных из гостиницы самостоятельно вышли 24 человека, два из которых — персонал. Людей разместили в здании спортивной школы.
В 6.41 пожар на площади 200 кв. м удалось локализировать. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В Набережных Челнах вчера произошел пожар в кафе Chalet, которое находится за Боровецким мостом, при въезде в нацпарк «Нижняя Кама», рядом с базой отдыха «Лебяжье». До приезда пожарных из здания кафе самостоятельно спаслись семь человек.
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