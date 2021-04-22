В Мамадыше загорелась кровля гостиницы

Фото: МЧС по РТ

В Мамадыше 22 апреля в 04.37 в ГУ МЧС по Татарстану поступило сообщение о горении гостиницы «Апрель» на ул. Карла Маркса, д.14, сообщает МЧС РТ.



Фото: МЧС по РТ

Горела кровля гостиницы на площади ориентировочно 200 кв. м. До прибытия пожарных из гостиницы самостоятельно вышли 24 человека, два из которых — персонал. Людей разместили в здании спортивной школы.

Фото: МЧС по РТ

В 6.41 пожар на площади 200 кв. м удалось локализировать. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



В Набережных Челнах вчера произошел пожар в кафе Chalet, которое находится за Боровецким мостом, при въезде в нацпарк «Нижняя Кама», рядом с базой отдыха «Лебяжье». До приезда пожарных из здания кафе самостоятельно спаслись семь человек.

Маргарита Головатенко