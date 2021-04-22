Исследование: жителям Казани на покупку однушки нужно копить 11 лет

Жителям Казани для покупки однокомнатной квартиры нужно копить 11 лет. По этому показателю столица Татарстана стала аутсайдером — также больше 10 лет копить на квартиру нужно жителям Владивостока и Санкт-Петербурга (по 12 лет) и Москвы (18 лет). Об этом говорится в результатах исследования hh.ru и «Циана».

В среднем зарплата в Казани составляет 42 565 рублей, а средняя цена однушки на вторичном рынке — 4 130 000 рублей. Если на покупку квартиры нужно копить 11 лет, то на первоначальный взнос для ипотеки — 2 года.

Быстрее всех в Казани (за 8 лет) смогут накопить на однушку топ-менеджеры, представители добывающей отрасли и автомобильного бизнеса. Больше всего времени (13 лет) потребуется на покупку квартиры работникам туристической и гостинично-ресторанной сферы, а также административному персоналу. Чтобы купить однокомнатную квартиру в Москве казанцам в среднем нужно 25 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Рейтинг был составлен на основе данных о средней зарплате в городе, стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке, ставке по ипотечным кредитам, а также суммы прожиточного минимума для трудоспособного населения в разных регионах. Методология рейтинга была построена с учетом финансовых возможностей ежемесячных накоплений (предлагаемая зарплата за вычетом прожиточного минимума) работников и суммы первоначального взноса в размере 15% от стоимости квартиры.

Согласно другому исследованию, деньги на формирование первоначального взноса по ипотеке откладывают 20% казанцев.