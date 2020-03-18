Исследование: на что копят казанцы

Чаще всего жители Казани копят на путешествие, недвижимость и машину, говорится в исследовании «Райффайзенбанка».

Так, 20% откладывают деньги на формирование первоначального взноса по ипотеке. Треть опрошенных казанцев заявили, что основной целью накопления является создание подушки безопасности.

Более половины (65%) жителей столицы Татарстана придерживаются политики сбережения. 30% из них откладывают часть дохода с целью накопления на постоянной основе, а 34% делают это время от времени.

Основная причина, почему казанцы не делают накоплений, — отсутствие возможности. Треть респондентов отметили, что сейчас в их жизни период высоких расходов, но позже они снова начнут откладывать деньги. И только 1,15% опрошенных не видят смысла в накоплении.

Согласно результатам исследования, чаще всего жители Казани откладывают в копилку 10—20% своих доходов. Однако более 40% респондентов заявили, что в прошлом году увеличили долю отчислений, а треть опрошенных сократили сумму, которую направляют на накопление.

«В текущих экономических реалиях процесс оптимизации расходов выходит на первый план. Исследование показало, что больше всего денег казанцы тратят на продукты питания и бытовые расходы (76%). Еще одна значимая категория — обслуживание кредитов, включая ипотеку (40%)», — отметил директор сети операционных офисов «Райффайзенбанка» по Татарстану Станислав Фоминых.