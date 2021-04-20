В МИД России прокомментировали высылку чешских дипломатов из страны

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что высылка 20 сотрудников посольства Чехии из России — адекватный ответ на агрессивные действия Праги.



Она добавила, что чешские власти «должны отдавать себе отчет», что на их действия Россия будет отвечать, сообщает ТАСС. «Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ», — заявила Захарова.

Напомним, в ответ на высылку их Чехии 18 российских дипломатов, Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата, обязав их покинуть Россию.



До этого МИД РФ выразил властям Чехии решительный протест из-за заявлений о причастности российских граждан к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы, и что в этом есть «американский след».

Чешские спецслужбы считают, что 18 сотрудников посольства России, которых они выслали из страны, офицеры российской разведки.



Татьяна Демина