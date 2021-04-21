Минтруд России рассказал, как оформить выплаты на детей от 8 до 16 лет

В эфире телеканала «Россия 24» глава Минтруда Антон Котяков рассказал, как получить единовременную выплату на детей от 8 до 16 лет.

Он отметил, что необходимо просто подать заявление — это можно сделать в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР, органах соцзащиты или онлайн.

Министр заявил, что в среднем пособие будет составлять порядка 5 650 рублей на ребенка ежемесячно.

Сегодня Путин, оглашая послание Федеральному собранию, сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми. В частности, президент России предложил отдельно поддержать неполные семьи. Подробнее о том, какие пути развития страны после пандемии представил Путин, — в материале «Реального времени».



Алексей Нечаев