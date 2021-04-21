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Путин предложил меры поддержки неполных семей с детьми

12:33, 21.04.2021 15
Путин предложил меры поддержки неполных семей с детьми
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми.

Глава государства предложил отдельно поддержать неполные семьи. Детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей.

Фото: kremlin.ru

Больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2020 году, заявил российский лидер.

Путин предложил выплачивать нуждающимся беременным женщинам по 6 350 рублей в месяц.

Также он анонсировал новые единовременные выплаты всем семьям с детьми школьного возраста: по 10 тысяч рублей на ребенка.

«Реальное время» ведет трансляцию события.

1 апреля правительство России утвердило новые правила назначения пособий на детей от трех до семи лет: пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума.

 комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    Это посыл семьям ТИПО РАЗВОДИТЕСЬ ЛЮДИ
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  • Анонимно 21 апр
    А почему только сейчас ?)
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  • Анонимно 21 апр
    надоел уже деньги раскидывать
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    Анонимно 21 апр
    Опять запой начнется у алкоголиков с кучей детей в деревнях... Моя племянница с 3 детьми с лета остановиться не может и работать не желает с этими пособиями.... Все с пособий началось карантинных... Плюс соц контракты + пособия по безработице и на детей тоже.... А теперь не знаем, как ее лечиться отправить - не хочет.... А теперь еще и новые пособия подваливают....
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  • Анонимно 21 апр
    Меня, например, очень порадовали все меры соц. поддержки. Правильно все! А от хорошего мужчины за 5т.р. никто никогда не уйдет. Так что не бойтесь, мужики.
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    Анонимно 21 апр
    Вы ещё его в одно место поцелуйте за эти подачки.Пусть откроет заводы и фабрики,что бы мужики могли работать.
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  • Анонимно 21 апр
    .Вы не правы. Миллионы детей живут в неполных семьях,где один из родителей годам не платит алименты или находятся в розыске. Одной маме или отцу материально трудно воспитывать одного или двоих детей,а бывает и больше. Дети нормальные, не алкоголиков.Я не раз писала об этой проблеме и вот наконец заметили ее и я очень рада. Нам необходимо здоровое общество, стать на его защиту,ведь на их плечи в будущем ляжет миссия помощи больным детям и инвалидам. Государственным структурам больше работать с семьями с детьми, решать их вопросы,а родителям алкоголикам дать возможность стать на правильный путь, чтобы воспитывать своих детей и дать им все необходимое для жизни. Дети, это главное. Не зная ситуации в стране, так может написать только анонимный пользователь.
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  • Анонимно 21 апр
    лучше бы издал указ,отрубать всем головы за то,что воруют.И в первую очередь своим дружбанам
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    Анонимно 21 апр
    правильно
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  • Анонимно 21 апр
    как одним махом окончательно разрушить институт семьи, и продолжать плодить неблагополучие...
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  • Анонимно 21 апр
    Да,пенсионерам нечего не положено кроме вакцинации.индексировать работующим пенсионерам денег нет?
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    Анонимно 21 апр
    верно
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    Анонимно 21 апр
    зачем создавать семье и растить в них детей если за это ничего не положено, типа у вас все о,кей и ладушки. А вот кто намерено не регистрируются и живут, как говорится "в блуде" во тем пособия и льготы. Как -то мягко говоря странновато
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  • Анонимно 21 апр
    опять кинул по 3 рубля и типа все хорошо
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  • Анонимно 21 апр
    К нам в МФЦ приходят женщины оформлять пособия и не стесняясь уже говорят в открытую, мы с отцом ребенка решили не расписываться, так больше будет льгот разных. Мы не против помогать тем кто нуждается, но почему деньги государства расходуются на содержание этих жлобов и хапуг с левыми справками о доходах, в которых значится, что их оклад месячный 2.5 -10тр. Мне уже просто смешно, они в Петербурге "живут" на эти деньги, они не "нашли" в Петербурге другой работы.
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