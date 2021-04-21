Путин предложил меры поддержки неполных семей с детьми

Президент России Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми.

Глава государства предложил отдельно поддержать неполные семьи. Детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей.

Фото: kremlin.ru

Больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2020 году, заявил российский лидер.

Путин предложил выплачивать нуждающимся беременным женщинам по 6 350 рублей в месяц.

Также он анонсировал новые единовременные выплаты всем семьям с детьми школьного возраста: по 10 тысяч рублей на ребенка.

«Реальное время» ведет трансляцию события.

1 апреля правительство России утвердило новые правила назначения пособий на детей от трех до семи лет: пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума.