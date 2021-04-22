В Казани осудили потерпевшего из дела экс-начальника ОП «Восход»

Фото: «Реальное время» (на снимке — Вафин)

К уголовному штрафу в 50 тысяч рублей приговорил Московский райсуд Казани Альмира Шаяхметова, который проходил потерпевшим по уголовному делу о рукоприкладстве в служебном туалете отдела полиции «Восход». Он обвинялся в мошенничестве, но был признан виновным в трех эпизодах растраты, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



В феврале тем же судом был осужден бывший начальник ОП «Восход» Ильдар Вафин. Его наказали условным сроком в 3 года за превышение полномочий в отношении задержанного Шаяхметова в марте 2020 года. Согласно приговору, Вафин бил его руками по лицу, унижал словесно, в том числе нецензурной бранью, а в какой-то момент даже плюнул. Одним из доказательств в деле начальника стала аудиозапись, сделанная Шаяхметовым во время той «беседы» в уборной отдела полиции.

В ходе предварительного следствия потерпевший неоднократно давал подробные показания о случившемся, но перед отправкой дела в суд заявил — это был оговор. Те же слова он повторил и на суде, однако суд посчитал, что доказательств вины Вафина достаточно. Его приговор уже вступил в силу.

Рассмотрение дела по обвинению Шаяхметова затягивалось ввиду его болезни и неявок на заседания. Его обвиняли в хищении путем мошенничества мобильных телефонов и планшета у своего работодателя в сервисном центре «Мобилыч». Вину фигурант признавал — причем еще до знакомства с Вафиным, буквально на первом же допросе в ОП «Восход» он заявил о готовности возмещать ущерб.

Суд счел необходимым переквалифицировать действия обвиняемого со статьи 159 (мошенничество) на ст. 160 (присвоение или растрата).