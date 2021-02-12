Начальник казанского отдела полиции «Восход» получил 3 года условно

Фото: «Реальное время»

3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года — такой приговор вынес бывшему начальнику отдела полиции «Восход» Ильдару Вафину сегодня Московский райсуд Казани. Подполковника признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанному в туалете отдела полиции. Потерпевший на итоговое заседание не пришел, передает журналист «Реального времени».



Напомним, аудиокомпромат на Вафина был обнародован в соцсетях после обращения казанца Альмира Шаяхметова с официальным заявлением в Следком, МВД и ФСБ. Этот подозреваемый в краже сначала в деталях и на нескольких допросах рассказывал, как 18 марта 2020 года начальник отдела полиции завел его в служебный туалет и там стал оскорблять нецензурными словами, унижать и бить руками по лицу.

Вот лишь одна цитата (без мата): «Я с 96-го погоны ношу, ты в школу не пошел — я таких шакалов задерживал». В какой-то момент, по версии обвинения, полицейский даже плюнул потерпевшему в лицо. Полную расшифровку скандальной записи и детали обвинения «Реальное время» публиковало на старте процесса.



К финалу следствия Шаяхметов заявил, что оговорил начальника. Но следователи и прокуроры ему не поверили, и дело ушло в суд.

Вафин еще 15 апреля был уволен приказом главы МВД Татарстана за совершение поступка, порочащего честь мундира. Вину он не признавал с первых дней следствия. По версии подсудимого, насилия он не применял, физического воздействия на потерпевшего не оказывал. «Была лишь эмоциональная перепалка, в ходе которой сам хлопал в ладоши», — уверял офицер, уточняя, что привычка хлопать у него с детства.

«Я все-таки человек, хоть и носил погоны», — заявил Вафин сегодня в последнем слове к суду.

Суд счел вину подполковника полностью доказанной. Показания потерпевшего в суде об оговоре полицейского с целью давления на него председательствующий судья Алмаз Газтдинов оценил как недостоверные. Также отметил, что эксперты не обнаружили признаков монтажа записи в телефоне, куда Шаяхметов записал события в служебном туалете.

Действия подсудимого суд квалифицировал по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения). Смягчающими обстоятельствами признал трех его несовершеннолетних детей.

В то же время суд счел возможным исправление бывшего стража порядка без изоляции от общества.

В прениях гособвинитель, помощник прокурора Московского района Казани Александр Леонов просил для обвиняемого 4 года колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.



Ирина Плотникова