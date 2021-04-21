В поселках Казани нужно более 6,5 млрд рублей на перекладку сетей водоснабжения

Поселкам Казани нужно более 6,5 млрд рублей на перекладку сетей водоснабжения. Такое мнение высказал на встрече с представителями ТОС заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

«По расчетам «Водоканала», на перекладку существующих сетей с учетом возросшего водопотребления, проектирование и строительство сетей водоснабжения, в том числе и противопожарного, необходимо более 6,5 млрд рублей», — заявил он, сообщили в пресс-службе города.

Также Гиниятуллин отметил: «Все эти сооружения, построенные когда-то сельхозпредприятиями и самими домовладельцами, зачастую с несоблюдением строительных норм, не справляются с возросшими нагрузками из-за новой застройки территорий».

С 2013 по 2020 год выполнены работы на общую сумму 282 млн рублей, было построено 25 км сетей.

Проблемы казанских поселков обсуждали на минувшем «деловом понедельнике». Подробности — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев