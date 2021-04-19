Дороги, освещение, интернет: какие проблемы в казанских поселках увидели районные администрации

Долгожданный тротуар и водоснабжение для Борисоглебского



О планах решить в ближайшие пять лет все проблемы в казанских жилых массивах заявил сегодня мэр Ильсур Метшин на «деловом понедельнике». Сегодня главы районов Казани отчитались о проблемах в развитии социальной и коммунальной инфраструктуры поселков — кому-то не хватает 1,6 миллиарда рублей на дороги и высокоскоростной интернет, а у кого-то неасфальтированными остаются около половины всех дорог.

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах находятся 14 поселков — 12 тысяч домовладений и 40 тысяч жителей, это Крутушка, Голубое Озеро, Кадышево, Щербаково, Борисоглебское. Причем последние три являются лидерами по строительству домов, доложил глава администрации районов Тимур Алибаев. С 2012 года на развитие инфраструктуры массивов привлекли 848,1 миллиона рублей, и больше половины суммы (483,9 миллиона) ушло на ремонт дорог. Вторая и третья статьи расходов — строительство объектов (97 миллионов) и газификация (93,7 миллиона). В этом году на инфраструктуру потратят 81,6 миллиона, и 50 миллионов из этой суммы уйдет на дорожный ремонт. 28,9 миллиона рублей пойдет на развитие садовых обществ, 2 миллиона и 70 тысяч рублей — на гранты территориальных общественных самоуправлений и уличное освещение соответственно. При этом газификация, водоснабжение и строительство объектов в этом году останутся без внимания.

Сегодня главы районов Казани отчитались о проблемах в развитии социальной и коммунальной инфраструктуры поселков

Отдельно Алибаев остановился на проблеме централизованного водоснабжения 10 улиц в поселке Борисоглебское. В этом году Главное управление инженерных сетей РТ начнет разработку проектно-сметной документации этих сетей, строительство хотят начать в 2022 году. Еще один острый вопрос собираются решить в этом году — отсутствие уличного освещения. На данный момент поселки на 94% обеспечены светоточками. В этом году хотят установить еще 38 на пяти улицах и таким образом закрыть этот вопрос.

Отчитался глава районов и по дорогам, которых в поселках насчитывается 354. Из них 149 остаются без асфальта.

— В текущем году планируется выполнить ремонт дорожного полотна на двух улицах — Бестужева и Ключищенской, и строительство долгожданного тротуара по улице Шоссейной в поселке Борисоглебское, — отметил Алибаев.

Еще одна проблема — неконтролируемое распространение борщевика Сосновского. Алибаев признал, что достаточно давно не могли приступить к решению этого вопроса. Только в поселках Авиастроительного и Ново-Савиновского районов выявлено восемь очагов на площади 20 гектаров. На устранение сорняка в этом году направят почти 700 тысяч рублей.

За прошедшие три года установлено 1140 светильников и работа будет продолжаться, отметил Миронов

КирМосу не хватает 1,6 миллиарда на дороги

На территории Кировского и Московского районов тоже расположено 14 жилых массивов, и они занимают 1/10 от общей площади. Там проживают 25 тысяч человек, из них 20 тысяч живут в Юдино.

— К общей проблеме всех жилых массивов относятся необходимость дополнительного асфальтирования, устройство освещения, ливневой канализации, площадок ТКО и, конечно, водоснабжения, — перечислил список острых вопросов глава районов Сергей Миронов.

Только 1,6 миллиарда потребуется на ремонт 188 улиц, тогда как ежегодно выделяется всего 50 миллионов, что хватает на три-пять улиц. В этом году отремонтируют улицы Югославскую, Вагонную и Тан поселка Залесного.

Большая потребность поселков в уличном освещении — не хватает 600 светоточек на 30 километров улиц. За прошедшие три года установлено 1140 светильников и работа будет продолжаться, отметил Миронов.

Другие острые вопросы — аварийные деревья, деньги на снос которых не предусмотрен, отсутствие шумового экрана в поселениях у Горьковского шоссе и железной дороги

Нет в жилых массивах и условий для сортировки мусора, признал глава районной администрации. С 2015 года там отремонтировали всего 22 площадки для сбора ТКО на 14 миллионов рублей — потребность в обновлении остальных также существует.

— С учетом ежегодного прироста населения открытым остается вопрос с нехваткой школы в Юдино, Залесном и Аракчино, детских садов в тех же поселках, а также учреждений культуры в жилом массиве Краснооктябрьский, — сказал Миронов и тут же пожаловался еще и на проблему отсутствия высокоскоростного интернета почти во всех поселках. Однако провайдеры, по его словам, не особо хотят там что-то обустраивать из-за дорогой стоимости прокладки кабеля.

Другие острые вопросы — аварийные деревья, деньги на снос которых не предусмотрен, отсутствие шумового экрана в поселениях у Горьковского шоссе и железной дороги.

Не хватает детсада в Салмачах

Марат Закиров, глава Вахитовского и Приволжского районов, рассказал, что в районах расположено 28 поселков с 49 тысячами жителей (15% населения образований). Он затронул тему нехватки детского сада в Салмачах, где зарегистрировано 816 дошкольников. Для сравнения: всего во всех поселках расположено семь детских садов, которые посещают 958 детей. А для решения проблемы нехватки мест в школе №173 тех же Салмачей Закиров предложил возвести пристрой.

В этом году запланирован ремонт 14,7 тысячи квадратных метров дорог в Борисково, Аметьево, Старых Горках, Плодопитомнике и т.д., всего с 2017 года было приведено в порядок 113,6 тысячи кв. м — это только 13% всех поселковых дорог.

Роман Фатхутдинов, глава района, озвучил следующие планы — в этом году планируется завершить строительство детсадов на 140 и 260 мест в ЖК около жилого массива Константиновка

Самый большой по количеству массивов (41) и их численности (51 тысяча) — Советский район Казани. Роман Фатхутдинов, глава района, озвучил следующие планы — в этом году планируется завершить строительство детсадов на 140 и 260 мест в ЖК около жилого массива Константиновка.

— В настоящее время существует потребность в строительстве образовательных учреждений в жилых массивах Вишневка и Привольный, прорабатываются вопросы образования земельных участков под строительство школы, пуска детского автобуса, — сказал он.

В планах — пуск автобуса до жилого массива Новая Вишневка, для чего нужно завершить реконструкцию моста через реку Ноксу, который сейчас функционирует в тестовом режиме.

«Экспансия городских жителей в близлежащие поселки очень активная»

Всего вокруг Казани расположено 97 массивов, большинство которых было присоединено с 2007 года.

— Те же Салмачи были настоящей, такой красивой деревней. Там держали коров и в близлежащие микрорайоны привозили молоко в бидонах. Сегодня наши жители поселков пересели на железных коней, никто уже коров не держит, а время прошло — всего лишь 10—15 лет. И экспансия городских жителей в близлежащие поселки очень активная, — отметил мэр Казани.

Он же похвалил поселки за красивые дома и пожаловался, что социальная и инженерная инфраструктуры не поспевают за развитием поселков.

«Вот эта граница между городом и нашими пригородами, поселками, она, безусловно, должна стираться, и нужно это делать профессионально», — подчеркнул Метшин

— Вообще, если не брать Татарстан, а брать соседние регионы, то вот такое количество дорог... Возьмите Ново-Савиновский и Авиастроительный районы — почти 500 млн рублей за последние 8 лет, в среднем по 60 млн. Не каждый город наших соседних регионов и республик может похвастаться такими объемами. Количество светоточек, социальная инфраструктура, о которой рассказали. Но всегда этого мало, хочется сделать еще больше, а зависит это все от того, как мы с вами работаем, от того, как работает бизнес, промышленность, платятся налоги. Поэтому очень хотелось бы за пятилетку все проблемы решить... Вот эта граница между городом и нашими пригородами, поселками, она, безусловно, должна стираться, и нужно это делать профессионально, — подчеркнул Метшин.

Он же анонсировал встречу на этой неделе с представителями ТОС — территориальных общественных самоуправлений.

— Я думаю, что вряд ли жители Кадышево знают, что делается в поселке Петровском, а жители Салмачей вряд ли догадываются, что в Борисоглебском творится, — сказал в завершение мэр.

Дарья Пинегина, фото: kzn.ru