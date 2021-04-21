Новости общества

15:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин дал поручение расширить программы диспансеризации

12:22, 21.04.2021
Путин дал поручение расширить программы диспансеризации
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров. Он потребовал запустить их с 1 июля для граждан всех возрастов. Это прозвучало в ходе послания Федеральному собранию.

По словам Путина, стоит задача охватить как можно большую часть населения России в рамках этих программ.

Фото: kremlin.ru

Также глава государства поручил принять дополнительные меры по борьбе с болезнями, которые являются основными причинами смертности — сердечно-сосудистые, онкозаболевания, заболевания легких, гепатит С.

«Реальное время» ведет трансляцию события.

ОбществоВластьМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также