Путин дал поручение расширить программы диспансеризации
Президент России Владимир Путин поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров. Он потребовал запустить их с 1 июля для граждан всех возрастов. Это прозвучало в ходе послания Федеральному собранию.
По словам Путина, стоит задача охватить как можно большую часть населения России в рамках этих программ.
Также глава государства поручил принять дополнительные меры по борьбе с болезнями, которые являются основными причинами смертности — сердечно-сосудистые, онкозаболевания, заболевания легких, гепатит С.
«Реальное время» ведет трансляцию события.ОбществоВластьМедицина
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