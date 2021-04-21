Путин дал поручение расширить программы диспансеризации

Президент России Владимир Путин поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров. Он потребовал запустить их с 1 июля для граждан всех возрастов. Это прозвучало в ходе послания Федеральному собранию.

По словам Путина, стоит задача охватить как можно большую часть населения России в рамках этих программ.

Фото: kremlin.ru

Также глава государства поручил принять дополнительные меры по борьбе с болезнями, которые являются основными причинами смертности — сердечно-сосудистые, онкозаболевания, заболевания легких, гепатит С.

«Реальное время» ведет трансляцию события.