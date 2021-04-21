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Стали известны сроки восстановления Кварацхелии от травмы

14:40, 21.04.2021
Стали известны сроки восстановления Кварацхелии от травмы
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия пропустит ближайшие несколько недель из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«У Хвичи диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг. Восстановление займет несколько недель. Желаем Хвиче здоровья и скорейшего возвращения на поле!» — говорится в заявлении клуба.

Скорее всего, грузинский футболист пропустит остаток сезона РПЛ, где последний тур будет сыгран командами 16 мая.

Напомним, Кварацхелия получил травму в первом тайме матча 26-го тура РПЛ против «Урала». Он досрочно покинул поле, уступив место Солтмураду Бакаеву.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий предсказал уход Кварацхелии ближайшим летом.

СпортФутбол
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