Слуцкий предсказал уход Кварацхелии летом из «Рубина» в Европу

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о будущем полузащитника Кварацхелии. Рулевой казанцев полагает, что грузинский футболист проводит последний сезон в казанской команде.

«Если Хвича уйдет, то в один из больших клубов, которые смогут предложить достаточно серьезные деньги. Я думаю, что он уйдет этим летом», — сказал Слуцкий.

Также тренер «Рубина» посоветовал Кварацхелии не переходить в топ-клубы ведущих чемпионатов Европы.

«Посоветовал бы пойти туда, где ставятся большие задачи, но и будет возможность проявить себя. В Англии я бы посоветовал «Эвертон», в Германии — «Байер», в Италии — «Аталанту», в Испании — «Севилью». То есть не первые три главных клуба чемпионата, а субтоп — четвертые, пятые и шестые места ведущих чемпионатов», — считает Слуцкий.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, накануне Кварацхелия получил травму по ходу матча с «Уралом» и досрочно покинул поле при помощи врачей. Скорее всего грузинский футболист больше не появится на поле в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия интересуются гранды итальянского футбола, а также голландский «Аякс».