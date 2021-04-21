Рафик Якубов сообщил об интересе «Ак Барса» к вратарю Эмилю Гарипову

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что казанский клуб связывался с агентом вратаря Эмиля Гарипова по поводу возможного возвращения голкипера в команду.

«По нему велась работа, но у него есть договоренность с другой командой. Мы общались с ним и с его агентом, ими было принято решение, что в следующем сезоне Эмиль Гарипов будет играть в другой команде, но не у нас», — сказал Якубов.

Напомним, Гарипов — воспитанник казанского «Ак Барса», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2019/20 он был обменян в «Авангард». В «Динамо» Гарипов перешел в конце прошлого года и успел провести за «бело-голубых» семь матчей, в которых одержал три победы при 88,2% отраженных бросках.

По итогам сезона московский клуб принял решение не продлевать контракт с голкипером.