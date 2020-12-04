Вратарь Эмиль Гарипов официально перешел в московское «Динамо»

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов в результате обмена между клубами перешел в московское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт «бело-голубых».

Омичи получили за вратаря денежную компенсацию.

«Уверен, что это усиление нашей вратарской линии. Здоровая конкуренция поможет расти всем молодым голкиперам нашей системы. Эмиль присоединится к команде после ее возвращения из Уфы и по плану должен отправиться с основным составом в Минск на матч против местного «Динамо», — прокомментировал переход вратаря гендиректор москвичей Евгений Кровопусков.

Гарипов выступал за «Авангард» с середины прошлого сезона. В текущем регулярном первенстве КХЛ голкипер сыграл 14 матчей, в 8 из которых одержал победу, отражая в среднем 93,2% бросков при коэффициенте надежности 2.00.

Напомним, Гарипов был признан лучшим вратарем КХЛ в сентябре.