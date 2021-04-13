Вратарь Эмиль Гарипов покинет московское «Динамо»

Московское «Динамо» не будет продлевать контракт с вратарем Эмилем Гариповым. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции «бело-голубых» по итогам сезона.

Действующий контракт Гарипова с клубом рассчитан до конца апреля 2021 года. По его истечению вратарь покинет команду.

Также «Динамо» не намерено продлевать соглашения с защитником Михаилом Григорьевым и нападающими Магнусом Пааярви и Андреем Алексеевым.

Фото: dynamo.ru

Напомним, Гарипов воспитанник казанского «Ак Барса», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2019/20 он был обменян в «Авангард». В «Динамо» Гарипов перешел в конце прошлого года и успел провести за «бело-голубых» семь матчей, в которых одержал три победы при 88,2% отраженных бросках.