Исследование: в Татарстане женщины чаще мужчин становятся самозанятыми

Татарстан входит в топ-5 регионов страны по росту за год числа ИП и самозанятых — как среди мужчин, так и среди женщин. Однако чаще всего самозанятыми становятся женщины, говорится в исследовании провайдера «ЮKassа».

За год количество ИП среди женщин и мужчин увеличилось в Татарстане на 30% и 24% соответственно. У женщин, работающих ИП, оборот принятых платежей увеличился за последние 12 месяцев на 90%, число продаж — на 71%, а средний чек — на 14% и составил 5 959 рублей. У мужчин оборот платежей увеличился только на 24%. Средний чек подрос на 16%, но все равно оказался меньше, чем у женщин — 4 522 рубля.

Количество самозанятых женщин в регионе увеличилось в 6 раз, а мужчин — только в 2 раза. За последний год оборот платежей у самозанятых женщин вырос в 29 раз, у мужчин — в 5,5 раза. Количество продаж у женщин стало больше в 18 раз, у мужчин — в 6,5 раза. Выросли и средние чеки в обеих группах самозанятых — соответственно на 74% (до 2120 рублей) и на 21% (до 1535 рублей).

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Исследование показывает, что количество женщин в бизнесе увеличивается не только в Татарстане, но и по всей стране. За год число ИП среди российских женщин увеличилось на 38%, среди мужчин — на 22%. По самозанятым эти показатели выросли в 5,5 и 3 раза соответственно. Самыми предприимчивыми оказались женщины в возрасте от 31 до 40 лет. Однако самый сильный рост числа ИП среди них — в категории от 20 до 30 лет. Мужчины в похожей ситуации: те, кому от 31 до 40 лет, оказались больше всего среди ИП и самозанятых: 48% и 42% соответственно. В возрастной группе 20-30-летних число ИП выросло за год на 46%, количество самозанятых — в 3,4 раза.

Как среди мужчин, так и среди женщин больше всего ИП и самозанятых работают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Ростовской областях — около 42%. Число мужчин в статусе ИП сильнее всего выросло за год в Алтайском крае, а количество женщин — в Ленинградской области.

Ранее Татарстан попал в десятку регионов, в которых в 2020 году наиболее ухудшились финансовые показатели бизнеса.

