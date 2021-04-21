УФАС по РТ прокомментировало ситуацию по делу о картельном сговоре на аукционе АИР РТ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану сегодня подробно прокомментировало «Реальному времени» ситуацию по делу о картельном соглашении на аукционе, предметом которого был госконтракт на обслуживание выставочной экспозиции Татарстана на инвестфоруме Annual Investment Meeting — ATM 2019 в Дубае.

Как ранее рассказало издание, один из трех заявившихся на электронные торги участников выиграл их в результате без всякой борьбы и по цене в 2,3 млн рублей — всего на 0,5% ниже начальной. При этом победитель поделился заказом с тем, кто, по мнению УФАС, помог обеспечить ему победу. С подачи республиканской прокуратуры антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения закона о конкуренции. Тем не менее суды, а участники аукциона обжаловали решение ведомства в арбитраже, сочли устное картельное соглашение недоказанным. Сами «обвиняемые» компании, к которым у УФАС такого рода претензии возникают уже не впервой, говорят, что «работают чисто: обвинения не оправданны».

Фото: tatarstan.ru

Приводим поступивший в нашу редакцию ответ без изменений:

«Решением Комиссии антимонопольного органа от 04.03.2020 г. по делу №016/01/11-1248/2019 ООО «Барс Экспо» и АНО «Дирекция международных программ» установлен факт нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившийся в достижении устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на аукционе.

В частности, по мнению Комиссии, один из участников аукциона — АНО «Дирекция международных программ», несмотря на поданную заявку и внесение ею денежного обеспечения, воздержался от подачи ценового предложения по проводимому аукциону. Данное нестандартное поведение в свою очередь обеспечило победу в аукционе другому участнику — ООО «Барс Экспо», которое подало свое ценовое предложение.

При рассмотрении дела Комиссией были собраны доказательства наличия антиконкурентного соглашения. В частности, к такого рода доказательствам были отнесены, с одной стороны, действия, предшествующие участию в проводимом аукционе (длительное экономическое сотрудничество между хозяйствующими субъектами; заключение между собой многочисленных договоров подряда, оказания услуг и займа; устойчивые доверительные и родственные отношения между руководителями организаций). С другой стороны — действия, совершенные после определения победителя аукциона, а именно: в день определения победителя аукциона был заключен договор субподряда между вышеуказанными лицами. При этом, исходя из анализа исполнения заключенного договора, победитель аукциона ООО «Барс Экспо» самостоятельно исполнил только 12,21% от объема услуг по контракту.

Вход на торговую площадку участниками осуществлялся с одного IP-адреса, в этот же день с разницей в несколько десятков минут АНО «Дирекция международных программ» участвовала в другом электронном аукционе, в котором с того же IP-адреса сделала несколько ценовых предложений, обеспечив тем самым динамическое ценообразование по итогам другого аукциона, которое, по мнению Комиссии антимонопольного органа, отсутствовало при проведении спорного аукциона.

Совокупность собранных по делу доказательств указывала на наличие в поведении вышеуказанных лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства. Суды трех инстанций, разрешая правовой спор с участием Татарстанского УФАС России, разрешили его иначе. Во главу правовых выводов были поставлены обстоятельства, связанные с тем, что совокупность собранных доказательств не является достаточной для суждения о наличии нарушений. Детально ознакомиться с правовыми и фактическими выводами судов можно на сайте www.kad.arbitr.ru.

Относительно итогов завершившегося в трех инстанциях правового спора, необходимо отметить, что судебное разбирательство было обстоятельным и глубоким. Достаточно отметить, что суду первой инстанции потребовалось 7 заседаний для принятия решения по делу, а кассационный суд вынес свое суждение после отложения судебного разбирательства.

Целесообразность дальнейшего обжалования принятых судебных актов по делу находится в стадии обсуждения. Процессуальные сроки позволяют вдумчиво подойти к принятию решения в этой части. Однако, несмотря на такой исход судебного спора на данном этапе, полагаем, что открытость и прозрачность, приданная этому делу, в том числе средствами массовой информации, позволяют, с одной стороны, дисциплинировать хозяйствующие субъекты (поскольку в поле зрения антимонопольной службы попадают практически все, если не все проводимые конкурентные процедуры с сомнительными и неоднозначными «историями успеха»), а с другой стороны — показывают действенность процессуальных механизмов, установленных законодательством для разрешения правового спора, пусть и не простым, но цивилизованным путем.

В поле зрения Татарстанского УФАС России находится весь спектр проводимых в республике конкурентных процедур. Это и предоставление земельных участков, и торги государственным (муниципальным) имуществом, и «банкротные» торги, и закупки для государственных и муниципальных нужд, и вопросы недобросовестной конкуренции, реклама, торговля, преференции и, несомненно, антикартельное направление. При этом в возникающих правовых конфликтах Татарстанское УФАС России довольно часто пересекается в судебных органах с теми, с кем завершило ни один правовой спор. И говорить о том, что к кому-то из тех, с кем мы встречаемся в судах, с нашей стороны имеется особое отношение, неправильно».