Жительницу Казани подозревают в краже почтовых ящиков и сдаче их в металлолом

Полиция задержала 36-летнюю жительницу Казани по подозрению в краже восьми почтовых ящиков из подъезда одного из домов по улице Железнодорожников. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей, сообщает МВД по Казани.



Установлено, что местная жительница причастна к преступлению, она признала свою вину и рассказала, что сдала ящики в пункт приема металла. Деньги она потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Казани задержали серийного вора: он попался на краже трех банок икры. По подозрениям, он проник в лобаз рыбного отдела, расположенного на одном из рынков, и похитил оттуда 3 банки икры, мобильный телефон и терминал. Сумму ущерба составила 31 500 рублей.

Маргарита Головатенко