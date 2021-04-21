Глава СУ СКР в Татарстане прокомментировал обыски в ПСО «Казань»

Глава Следственного управления СКР по РТ Валерий Липский прокомментировал «Реальному времени» последние события в ПСО «Казань», а именно,

обыски правоохранителей.



— Ходили разговоры, что эта организация неприкасаемая, но перед законом у нас все равны. Возбудили уголовное дело по неуплате налогов в ПСО «Казань», МВД выделило сотрудников полиции и способствовало проведению оперативных мероприятий. Прокуратура признала постановление о возбуждении дела законным. На сегодняшний день наложен арест на имущество организации в 1,7 млрд рублей. Будем расследовать, добиваться возмещения ущерба и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Напомним, что ПСО «Казань» подозревают в неуплате налогов на миллиард. ПСО «Казань» ситуацию обещали прокомментировать «чуть позже».

Ольга Плешкова