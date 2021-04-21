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Глава СУ СКР в Татарстане прокомментировал обыски в ПСО «Казань»

09:58, 21.04.2021 3
Глава СУ СКР в Татарстане прокомментировал обыски в ПСО «Казань»
Фото: realnoevremya.ru

Глава Следственного управления СКР по РТ Валерий Липский прокомментировал «Реальному времени» последние события в ПСО «Казань», а именно,

обыски правоохранителей.

— Ходили разговоры, что эта организация неприкасаемая, но перед законом у нас все равны. Возбудили уголовное дело по неуплате налогов в ПСО «Казань», МВД выделило сотрудников полиции и способствовало проведению оперативных мероприятий. Прокуратура признала постановление о возбуждении дела законным. На сегодняшний день наложен арест на имущество организации в 1,7 млрд рублей. Будем расследовать, добиваться возмещения ущерба и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Напомним, что ПСО «Казань» подозревают в неуплате налогов на миллиард. ПСО «Казань» ситуацию обещали прокомментировать «чуть позже».

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    А почему не судят Плательщиков за задержки по выплате за строительство Самара Арены и других объектов, из-за которых в свою очередь задержался с выплатами ПСО Казань?
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    Анонимно 04:09
    вы путаете уголовный процесс с гражданско-арбитражным. Неуплата налогов - факт, действия контрагентов не освобождаю от налоговых обязанностей. Если вас интересует гражданско-правовой срез проблемы: пусть обращаются в порядке регресса и докажут, что контрагенты нарушили обязательства. Однако это не снимает с псо обязанностей по своевременному и полному исполнению обязанностей по уплате налогов.
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  • Анонимно 04:06
    Отлично. Хорошая новость.
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