Минспорт РТ потратит почти 2,4 млн рублей на летнюю форму для сборных республики

Министерство спорта Татарстана провело тендер на сайте государственных закупок для заключения контракта на поставку спортивной формы для сборных команд республики по летним видам спорта.



Начальная цена контракта была выставлена в размере 5,2 млн рублей. Победителем по итогам аукциона стала компания из Екатеринбурга «Сотис», предложившая свои услуги за 2 388 457,50 рубля.

Всего по условиям контракта Минспорт РТ хочет закупить до 1 июня 2021 года 450 комплектов, куда входят парадный костюм, футболка поло и бейсболка. До 1 июля 2021 года ожидается поставка еще 300 аналогичных комплектов.

Компания «Сотис» занимается производством дизайнерской спортивной одежды для команд и клубов под брендом «Гарна Спорт». Ранее она была выбрана в качестве экипировщика для чемпионата мира по триатлону-2020, «Сбербанкиады-2018» и летней Спартакиады-2018.

Напомним, ранее стало известно, что Татарстан закупит алкотестеры почти на 25 млн рублей