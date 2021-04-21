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Минспорт РТ потратит почти 2,4 млн рублей на летнюю форму для сборных республики

09:07, 21.04.2021 1
Минспорт РТ потратит почти 2,4 млн рублей на летнюю форму для сборных республики
Фото: tatarstan.ru

Министерство спорта Татарстана провело тендер на сайте государственных закупок для заключения контракта на поставку спортивной формы для сборных команд республики по летним видам спорта.

Начальная цена контракта была выставлена в размере 5,2 млн рублей. Победителем по итогам аукциона стала компания из Екатеринбурга «Сотис», предложившая свои услуги за 2 388 457,50 рубля.

Всего по условиям контракта Минспорт РТ хочет закупить до 1 июня 2021 года 450 комплектов, куда входят парадный костюм, футболка поло и бейсболка. До 1 июля 2021 года ожидается поставка еще 300 аналогичных комплектов.

Компания «Сотис» занимается производством дизайнерской спортивной одежды для команд и клубов под брендом «Гарна Спорт». Ранее она была выбрана в качестве экипировщика для чемпионата мира по триатлону-2020, «Сбербанкиады-2018» и летней Спартакиады-2018.

Напомним, ранее стало известно, что Татарстан закупит алкотестеры почти на 25 млн рублей

СпортЭкономикаОбществоБизнес
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    Рассказывают, что сборники, получив форму, одев ее один раз, продают ее потом своим знакомым. Интересно форму они сдают потом в минспорта и там её утилизируют из-за износа?
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