В Татарстане на закупку алкотестеров потратят почти 25 млн рублей

На покупку алкотестеров — приборов для анализа паров этанола в выдыхаемом воздухе — из бюджета Татарстана потратят 24,9 млн рублей. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.



Так, для сотрудников МВД из Татарстана закупят 300 алкотестеров, стоимость каждого — 83 тысячи рублей. Требования к аппаратам: изготовленные не ранее 2020-го, новые, не восстановленные и не бывшие в употреблении, с сенсорным экраном, встроенным принтером и GPS. Объем памяти должен вмещать не менее 20 тысяч тестов. Еще у сотрудников Госавтоинспекции должна быть возможность передать результаты тестов через устройство в режиме реального времени. Предположительный срок анализаторов — не менее пяти лет.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что в стоимость включена как цена товара, так и доставка, налоги, пошлины.

В марте сообщалось, что УГИБДД МВД по Татарстану планирует потратить в общей сложности почти 6 млн рублей на передачи о безопасности дорожного движения. На телепередачи ведомство заложило бюджет в 2,77 млн рублей, на радиопередачи заложено 3,22 млн рублей.

Маргарита Головатенко