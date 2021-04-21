В Казани на пожаре спасли четырех взрослых и одного ребенка

Фото: МЧС по РТ

В Казани в 23.00 20 апреля в многоквартирном доме по ул. Энергетиков, 3, произошел пожар — горела квартира на четвертом этаже, сообщает МЧС по Татарстану.

Фото: МЧС по РТ

15 человек с верхних этажей эвакуировались самостоятельно, однако некоторые люди оказались отрезаны дымом, поскольку он ушел на верхние этажи подъезда.



Фото: МЧС по РТ

Используя маски спасаемого капюшонного типа от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе пожарные спасли с верхних этажей пятерых человек, в том числе одного ребенка.

Фото: МЧС по РТ

В 23.24 пожарные ликвидировали открытое горение, площадь которого составила 12 кв. м, выпустили дым из подъезда. Пострадавших и погибших нет, причину пожара предстоит выяснить.

Вчера в Казани на улице Гаврилова, 56а, сгорела шашлычная. На пожаре никто не пострадал.

Сообщалось, что количество термических точек на приграничных к лесному фонду территориях увеличилось до 402. Еще три дня назад в Татарстане фиксировали всего 36 таких точек. Татарстанцев призвали быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности.

Маргарита Головатенко