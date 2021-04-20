За три дня количество термических точек в Татарстане увеличилось в 11 раз

Татарстанце призывают быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. Количество термических точек на приграничных к лесному фонду территориях увеличилось до 402. Еще три дня назад в Татарстане фиксировали всего 36 таких точек.

«Это значительно больше, чем в прошлом году, когда за аналогичный период выявили только 300 термоточек», — рассказал на брифинге в Кабмине Татарстана министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.



В лесу запрещается использовать открытый огонь — костры, паяльные лампы, примусы, жаровни. Также нельзя оставлять мусор, применять на охоте горючие жидкости, оставлять пропитанные бензином материалы. Бывает так, что автомобилисты бросают пропитанные бензином тряпки на землю. На солнце сухая ветошь может загореться. Огонь может также разгореться и от осколков стекла.

Ранее сообщалось, что в Татарстане могут закрыть доступ в леса при повышенной опасности пожаров. Такую возможность допустил президент республики Рустам Минниханов.

Напомним, с 15 апреля в Татарстане официально начался пожароопасный сезон. С 29 апреля по 10 мая работники сферы лесного хозяйства, полиции и других ведомств будут патрулировать места массового отдыха людей на территориях, прилегающих к лесным массивам.



Ольга Плешкова