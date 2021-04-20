В Казани сгорела шашлычная
В Казани на улице Гаврилова, 56а, сгорела шашлычная площадью 4×8. Площадь пожара составила 32 кв. м, сообщает МЧС по Татарстану.
Вызов поступил в экстренные службы в 2.59, в 3.06 сотрудники прибыли на место происшествия.
Пожар удалось локализировать в 3.37, а ликвидировать горение — в 3.46.
На пожаре никто не пострадал. Причины возгорания предстоит выяснить.
Вчера пожарные потушили огонь на крыше склада школы в Ново-Савиновском районе. Пожар произошел внутри неэксплуатируемого одноэтажного здания, которое находится на реконструкции. Здание принадлежит спортивной школе, там велись ремонтные работы. В результате происшествия никто не пострадал.
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