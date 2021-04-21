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«Ак Барс» шуточно отреагировал на приостановку футбольной Суперлиги

07:32, 21.04.2021
«Ак Барс» шуточно отреагировал на приостановку футбольной Суперлиги
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» пошутил на тему приостановки футбольной Суперлиги. Казанский клуб опубликовал соответствующий пост в своих социальных сетях.

Ранее казанцы в шуточной форме предлагали обсудить создание хоккейного аналога Суперлиги и разыгрывать между топ-клубами Суперкубок Гагарина.

«Отбой, не получилось», — написала в Twitter пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня ночью стало известно о приостановке футбольной Суперлиги из-за выхода шести английских и двух итальянских клубов из турнира.

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