«Ак Барс» шуточно отреагировал на приостановку футбольной Суперлиги
«Ак Барс» пошутил на тему приостановки футбольной Суперлиги. Казанский клуб опубликовал соответствующий пост в своих социальных сетях.
Ранее казанцы в шуточной форме предлагали обсудить создание хоккейного аналога Суперлиги и разыгрывать между топ-клубами Суперкубок Гагарина.
«Отбой, не получилось», — написала в Twitter пресс-служба клуба.
Отбой, не получилось https://t.co/4C0oMITwcI— ХК Ак Барс (@hcakbars) April 20, 2021
Напомним, сегодня ночью стало известно о приостановке футбольной Суперлиги из-за выхода шести английских и двух итальянских клубов из турнира.СпортХоккейФутбол
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