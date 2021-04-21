Суперлига официально приостановлена, из турнира вышли 6 английских клубов

Пресс-служба Суперлиги Европы сообщила о временной приостановке турнира на неопределенный срок. Такое решение принято после официального выхода из турнира шести английских команд, а также двух клубов из Италии.

«Несмотря на уход английских клубов, которые были вынуждены пойти на это под давлением, мы уверены, что наше предложение полностью соответствует законам и нормам Европы, что и было подтверждено решением суда о защите Суперлиги от действий третьих сторон.

В сложившихся обстоятельствах мы примем надлежащие меры о преобразовании проекта, не отказываясь от наших целей подарить болельщикам наилучший опыт и в то же время увеличить солидарные выплаты всей футбольной общественности», — говорится в заявлении.

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League. We made a mistake, and we apologise for it. Опубликовано Arsenal Вторник, 20 апреля 2021 г.

Ночью с 20 на 21 апреля клубы АПЛ «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили о выходе из Суперлиги. Позже к ним присоединились «Манчестер Сити» и «Челси», а также итальянские «Интер» и «Милан».

Напомним, ранее стало известно о создании 12 топ-клубами Европы Суперлиги — аналога Лиги чемпионов, где будут выступать только лучшие европейские команды. ФИФА и УЕФА выступили против организации нового турнира. В частности, в качестве санкций планировалось запретить игрокам клубов Суперлиги выступать за сборные на чемпионатах мира и Европы.