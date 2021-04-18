В ВОЗ назвали тревожной тенденцию роста заболеваемости коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала тревожной тенденцию роста уровня заболеваемости и смертности от коронавируса. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«Мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», — цитирует ее ТАСС.

Спикер подчеркнула, что ситуация с выявлением новых вариантов вируса вызывает обеспокоенность.

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