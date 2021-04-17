В Татарстане могут закрыть доступ в леса при повышенной опасности пожаров

Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании в Доме правительства РТ обратил внимание на ситуации с пожарами и половодье. Он поручил главам муниципальных образований принять все меры для повышения защищенности населенных пунктов.

«Ситуация с половодьем напряженная, но сегодня она находится под контролем. Есть ряд локаций, где у нас подтоплены садовые товарищества, но пока по жилью таких проблем нет. Паводок никуда не ушел, продолжаем работать в особом режиме. Будем смотреть, как дальше поведут себя реки Вятка и Кама. В целях недопущения ЧС главам муниципалитетов необходимо продолжить работу по обеспечению безопасного прохождения половодья», — приводит слова главы региона пресс-служба.

Что касается пожаров, то в республике уже зарегистрировано 73 факта загорания травы и мусора. Система космического мониторинга зафиксировала 36 термических точек. При повышенном уровне пожарной опасности Минниханов допустил возможность ограничения доступа к лесным массивам.

Напомним, с 15 апреля в Татарстане официально начался пожароопасный сезон. С 29 апреля по 10 мая работники сферы лесного хозяйства, полиции и других ведомств будут патрулировать места массового отдыха людей на территориях, прилегающих к лесным массивам.



Ольга Плешкова