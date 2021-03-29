Казань и Зеленодольск вошли в перечень населенных пунктов, подверженных лесным пожарам

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин установил с 15 апреля начало пожароопасного сезона на территории РТ. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Также документом устанавливается перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Среди них Казань, Зеленодольск, Болгар, Тетюши, Высокая гора, Елабуга и так далее. Полный список опубликован в постановлении.

Также в списке есть территории ведения гражданами садоводства и детские лагеря, где есть угроза лесных пожаров.

В прошлом году пожароопасный сезон также начался 15 апреля.