В Татарстане 8 мая высадят 350 тысяч саженцев деревьев

В Татарстане 8 мая высадят 350 тысяч саженцев деревьев в рамках международной акции «Сад памяти». Об этом рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

В посадке деревьев перед Днем Победы примут участие молодежные организации, предприятий муниципальных районов, ученики школ, волонтеры, говорится на сайте исполкома.

Фото: kzn.ru

Кроме этого, в Татарстане стартовала природоохранная акция «Чистые леса Татарстана». Участники акции очистят территории лесного фонда республики от твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника, а также отремонтируют аншлаги, информационные щиты и места отдыха в лесу.

Ранее сообщалось, что исполком Набережных Челнов планирует направить на выполнение работ по содержанию, уходу за зелеными насаждениями и объектами благоустройства в текущем году 89 млн рублей.



Ольга Плешкова