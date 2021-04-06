В Челнах на озеленение города планируют выделить почти 90 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполком Набережных Челнов планирует направить на выполнение работ по содержанию, уходу за зелеными насаждениями и объектами благоустройства в текущем году 89 млн рублей. Тендер на озеленение города размещен на сайте госзакупок.

Исполнитель обязуется выполнить 134 вида работ. В частности, очищать от мусора территории парков, скверов и бульваров, омолодить деревья, посадить 48 видов цветов и т. д.

Устройство 100 кв. метров цветников с однолетними культурами оценивается в 18 тыс. рублей, очистка от мусора одного гектара газонов в парках, скверах и на бульварах — в 28,5 тыс. рублей.

Подать заявку на участие в тендере можно до 12 апреля. Аукцион состоится 13 апреля.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году в Челнах сообщалось о масштабной акции «Сохраним лес», в ходе которой на проспекте КАМАЗа планировалось высадить сосны, ели и пирамидальные тополя.

Татьяна Демина