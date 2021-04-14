В Казани осужденная экс-судья просит об отсрочке наказания

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд Татарстана повторно рассмотрит ходатайства бывшего мирового судьи Эльмиры Зиганшиной и ее адвоката. Осужденная к 4 годам колонии за посредничество во взятке 510 тысяч рублей просит об отсрочке исполнения приговора до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста, сообщает журналист «Реального времени».



7 декабря 2020-го Верховный суд РТ не нашел оснований для удовлетворения этого ходатайства, однако в марте текущего года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отменил это решение и вернул материал на повторное рассмотрение.

По данным пресс-службы ВС РТ, в качестве обоснования отмены вышестоящая инстанция указала на ненадлежащее уведомление осужденной о заседании. По словам ее защитника Мидхата Курманова, в прошлый раз главной причиной для отказа в ходатайстве стало согласие ВККС РФ на возбуждение в отношении Зиганшиной нового уголовного дела — уже о даче взятки в 5 млн рублей. Однако с тех пор дело успели возбудить и прекратить за деятельным раскаянием бывшей судьи, написавшей явку с повинной и изобличившей посредников преступления.

Напомним, вину в первом коррупционном преступлении Эльмира Зиганшина не признавала. За решеткой она находится с октября 2019-го. На момент вынесения приговора ее дочке было полтора года, сыну — 12 лет.