Казанскому футбольному клубу «Рубин» исполнилось 63 года

Футбольный клуб «Рубин» празднует свой 63-й год рождения. Праздничная запись появилась на официальном сайте казанского клуба.

Нынешняя главная футбольная команда Татарстана была создана 20 апреля 1958 года. Тогда команда под своим первым названием «Искра» дебютировала в 1-й зоне класса «Б» чемпионата СССР.

Фото: rubin-kazan.ru

За это время клуб успел несколько раз сменить название, пройти все уровни отечественных чемпионатов по футболу, а с 2003 года неизменно выступает в высшем дивизионе страны — Российской премьер-лиге (РПЛ).

За это время «Рубин» дважды становился чемпионом РПЛ, выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также успешно представлял страну на международной арене.

В нынешнем сезоне клуб из Казани набрал 46 очков после 26 туров и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, ранее «Рубин» на выезде обыграл екатеринбургский «Урал» (1:0).