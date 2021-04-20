Счетная палата РТ: государственно-частное партнерство оплачивает бюджет

Счетная палата Татарстана провела проверку использования средств бюджета на развитие государственно-частного партнерства в рамках программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года». Она проводилась в двух республиканских министерствах — здравоохранения и земельных и имущественных отношений — на предмет эффективного использования суммы в 304,2 млн рублей.

Большая ее часть пришлась на оплату Минздравом услуг гемодиализа, предоставляемых в Казани. В рамках одного соглашения с ООО «Клиника диализа» направлено 283,9 млн рублей, или 93% от общего объема финансирования. По его истечении с 2019 года оплата оказания услуг гемодиализа осуществляется в рамках программы обязательного медицинского страхования.

— Средняя цена одной услуги гемодиализа, оплаченной Министерством здравоохранения в 2018 году, составила 6 281 рубль, в то время как тариф ОМС был установлен в размере 5 295 рублей, — сообщил аудитор Александр Якупов. И если бы Минздрав платил концессионеру и в предыдущие годы по тарифам ОМС, экономия средств бюджета в 2018 году могла составить 30,2 млн рублей, в 2019 году — 11,7 млн рублей.

Из 10 концессионных соглашений в сфере здравоохранения в 9 случаях концедентом выступало Министерство земельных и имущественных отношений, в одном — Комитет земельных и имущественных отношений Казани. Половина соглашений заключена с одним обществом на оказание услуг диализа. Но эти услуги в рамках программы ОМС без каких-либо преференций со стороны республики оказывают и другие организации. Например, ООО «ФармГрупп», ООО «Центр Нефрологии», медсанчасть ОАО «Татнефть».

Как пояснил аудитор, по условиям соглашений Минземимущества предоставляет концессионерам в безвозмездное пользование госимущество, предусматриваются минимальные объемы услуг, подлежащих оказанию, и механизмы их оплаты. В свою очередь инвесторы принимают на себя обязательства по вложению определенного объема инвестиций в ремонт переданных помещений и оснащение необходимым оборудованием. По факту Счетная палата установила, что в ряде случаев все коммерческие риски перекладываются на бюджет.

Например, Департамент продовольствия и социального питания Казани в помещение для организации лечебного питания пациентов ДРКБ инвестирует 50 млн рублей. Соглашением же предусмотрено на протяжении 10 лет ежегодно возмещать инвестору по 7 790 тыс. рублей, то есть почти 78 млн рублей. Аналогично полностью возмещаются расходы в сумме 318 млн рублей ООО «Приволжский центр томотерапии «Сакнур» по организации услуг томотерапии в Республиканском онкологическом диспансере.

При этом во время проверки у Счетной палаты возникли замечания к соблюдению концессионерами условий соглашений. По словам аудитора, клиника диализа безвозмездно переданные ей помещения в Казани и Нижнекамске без согласования с Министерством земельных и имущественных отношений передала в субаренду. Упущенная выгода для бюджета только по помещению в Казани и только за 2019 год составила 1,8 млн рублей.

Ранее руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина заявила, что регион не может дать гарантии возврата выручки по контрактам государственно-частного партнерства (ГЧП).