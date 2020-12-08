Минуллина: в схеме ГЧП больше рисков, чем пользы

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Руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина заявила, что регион не может дать гарантии возврата выручки по контрактам государственно-частного партнерства (ГЧП):

«С точки зрения частного бизнеса понятно, хорошо, когда у тебя есть гарантии по возмещению. С точки зрения банков тоже понятно, что у тебя есть гарантии по возмещению. А кто эти гарантии дает? Их дает на сегодняшний день субъект, даже если идет какой-то капитальный грант со стороны Федерации.... Пока получается, что здесь субъект РФ берет на себя долгосрочные гарантии, и мы больше видим рисков в этой схеме, чем пользы от этого механизма».

Минуллина отметила, что «ГЧП практически не работает в нашей стране»: «Я думаю, что есть ряд проблем, которые сдерживают это развитие, причем на всех уровнях».