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Минуллина: в схеме ГЧП больше рисков, чем пользы

12:19, 08.12.2020 2
Минуллина: в схеме ГЧП больше рисков, чем пользы
Фото: Максим Платонов

Руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина заявила, что регион не может дать гарантии возврата выручки по контрактам государственно-частного партнерства (ГЧП):

«С точки зрения частного бизнеса понятно, хорошо, когда у тебя есть гарантии по возмещению. С точки зрения банков тоже понятно, что у тебя есть гарантии по возмещению. А кто эти гарантии дает? Их дает на сегодняшний день субъект, даже если идет какой-то капитальный грант со стороны Федерации.... Пока получается, что здесь субъект РФ берет на себя долгосрочные гарантии, и мы больше видим рисков в этой схеме, чем пользы от этого механизма».

Минуллина отметила, что «ГЧП практически не работает в нашей стране»: «Я думаю, что есть ряд проблем, которые сдерживают это развитие, причем на всех уровнях».

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:09
    Ну если это так,то,значит надо,ослаблять там где надо,монополии больших компаний и госкомпаний,,для развития частного бизнеса без ГЧП.
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  • Анонимно 13:31
    в странах мира все работает, у специалистов из местечек есть превосходное мнение - они не отвечают за работу государства и частного бизнеса... чиновники просто хотят ничего не делать, чем что-то исполнять... статисты...
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