На госуслугах заработал робот Макс

На портале госуслуг появился робот Макс, который заменил собою привычный поиск. Он работает на основе искусственного интеллекта и обучается в процессе работы. Робот обеспечивает «умный» поиск по порталу и может ответить в онлайн-режиме на вопросы пользователей.

Пилотный проект по информированию сторон исполнительного производства с помощью цифрового ассистента доступен на бета-версии портала госуслуг Макс помогает найти нужный раздел, в том числе может проконсультировать пользователей по вопросам исполнительного производства, сообщили в пресс-службе судебных приставов Татарстана.



В ведомстве рассчитывают, что цифровой помощник снизит нагрузку сотрудников. В будущем робот также сможет вызвать реального оператора портала, если не сможет решить проблему. До конца года он также обретет голос, чтобы общаться на голосовых устройствах.

Напомним, год назад в Татарстане появился робот Лилия, который отвечал на вопросы о коронавирусной инфекции, режиме самоизоляции и системе цифровых пропусков.



Ольга Плешкова