Марло установил рекорд по количеству матчей в регулярном чемпионате НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло установил новый рекорд НХЛ по количеству сыгранных матчей в регулярном чемпионате.

Встреча против команды «Вегас Голден Найтс» стала для хоккеиста 1768-й на этом уровне. По этому показателю он превзошел достижение Горди Хоу.

За свою карьеру в НХЛ 41-летний Марло успел набрать 1196 (566+630) очков за результативность. В 1997 году он был выбран в первом раунде драфта под общим вторым номером.

Напомним, ранее российский нападающий Кирилл Капризов побил рекорд по очкам для новичков в НХЛ в составе «Миннесоты Уайлд».