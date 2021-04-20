За первый квартал 2021 года в Казани жилье подорожало на 11%

За первый квартал 2021 года жилье подорожало в Казани на 11% по сравнению с концом 2020 года. Таковы данные сервиса «Авито Недвижимости».

В целом в России замедлились темпы роста жилья, но тем не менее они все еще остаются высокими. По сравнению с 1 кварталом 2020 жилье подорожало на 29%. Средняя стоимость квадратного метра в новостройке составляет 103,2 тысячи рублей.

По мнению экспертов «Известий», рост цен замедляется из-за опасений девелоперов прекращения льготной ипотеки и резкого снижения спроса. Однако рост цен на жилье продолжится до тех пор, пока останется проблема невысокого объема вывода на рынок новых проектов жилья.

Ранее сообщалось, что в Казани за месяц цены на новостройки выросли на 1%: в апреле средняя стоимость 1 кв. метра составила 110,1 тыс. рублей. Для сравнения, в марте этот показатель составлял 108,9 тыс. рублей. В годовом выражении средняя стоимость 1 кв. метра в казанской новостройке выросла на 24,5% — в апреле 2020 года она оценивалась в 88,4 тыс. рублей.

Ольга Плешкова