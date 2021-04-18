В апреле средняя стоимость 1 кв. метра в казанской новостройке достигла 110,1 тыс. рублей

В Казани за месяц цены на новостройки выросли на 1%: в апреле средняя стоимость 1 кв. метра составила 110,1 тыс. рублей. Для сравнения, в марте этот показатель составлял 108,9 тыс. рублей.

В годовом выражении средняя стоимость 1 кв. метра в казанской новостройке выросла на 24,5%. В апреле 2020 года она оценивалась в 88,4 тыс. рублей.

На сегодняшний день в 16 крупнейших городах России средняя стоимость новостроек составляет 95,12 тыс. рублей за квадратный метр, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН. За месяц цены выросли на 1,4%, за год — на 22,8%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Наибольшая динамика цен на первичную недвижимость за прошедший месяц зафиксирована в Волгограде (+2,98%), в Саратове (+2,36%) и в Омске (+2,15%).

В марте аналитики федерального портала «Мир квартир» выяснили, что Казань вошла в список крупных городов России, где подорожали квартиры с начала 2021 года: средняя стоимость оценивается в 5,8 млн рублей. Прирост за I квартал текущего года составил 4,6%.

Татьяна Демина