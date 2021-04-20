Татарстан попал в пятерку регионов с наибольшим количеством потребкредитов по итогам I квартала 2021 года

Татарстан замкнул пятерку регионов с наибольшим количеством выданных потребкредитов. В I квартале 2021 года в республике выдали 124,4 тыс. кредитов. Рейтинг опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



Лидером стала Москва (191,0 тыс. ед.), за ней следует Московская область (165,8 тыс. ед.), Краснодарский край (139,7 тыс. ед.) и Башкортостан (125,8 тыс. ед.).

При этом во всех регионах отмечается снижение выдачи потребкредитов. Так, в Татарстане снижение за год составило 5,8%.

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Напомним, по итогам февраля 2021-го Татарстан занял второе место среди регионов с наименьшими показателями по просроченным потребительским кредитам.

Маргарита Головатенко