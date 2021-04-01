Татарстан оказался среди регионов с низкой долей просроченных потребкредитов по итогам февраля

По итогам февраля 20210-го Татарстан занял второе место среди регионов с наименьшими показателями по просроченным потребительским кредитам. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



Показатель «просрочек» в феврале текущего года — 12,5%, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 4 п.п. — тогда он составлял 12,1%.

Республика уступила Ханты-Мансийскому АО, показатель которого в этом году находится на уровне 8,2% (-0,4 п.п.). Тройку замыкает Удмуртская республика — 13,9% (+0,9 п.п.), четвертое и пятое места в рейтинге занимают Ленинградская и Московская области с показателем в 14,5% (+1,6 п.п. и +1,8 п.п. соответственно).

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В начале марта эксперты проводили исследование среди 85 регионов России по доле просроченных кредитов. Татарстан оказался на 14 месте. Также сообщалось, что средний размер выданных в России потребительских кредитов в январе 2021 года возрос на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Маргарита Головатенко