Аналитики: «человечек» раздражает 40% татарстанцев

Аналитики hh.ru узнали, какие слова и фразы раздражают татарстанцев больше всего при общении на работе.

Отметили 40% респондентов, что их раздражает слово «человечек» — оно на первом месте в рейтинге. «Засинкаться», «отфидбечить», «апрувить», «челендж» вошли в топ-5 списка.

Большинству опрошенных людей не нравится, когда слово «вкусный» применяют не по назначению. Раздражающими, но гораздо меньше, татарстанцы назвали слова «вовлеченность», «креативно», «прокачать», «продуктивность», «синергия».

Также респондентам не нравится ряд устойчивых фраз. Например, «я на колле», «я вас услышал», «ретроградный меркурий» (как объяснение рабочих проблем), «голосом поговорить» и «референсы в аттаче».

Ранее сообщалось, что в Татарстане 77% опрошенных жителей республики предпочли бы прибавку к зарплате повышению в должности.



Алексей Нечаев