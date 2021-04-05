Исследование: для 77% татарстанцев прибавка к зарплате важнее повышения на работе

В Татарстане 77% опрошенных жителей республики предпочли бы прибавку к зарплате повышению в должности. Такие данные приводит компания SuperJob.

В России увеличение заработной платы вместо повышения на работе предпочти бы 76% респондентов. При этом чем старше люди, тем чаще они выберут деньги.

Получить повышение в должности без прибавки в зарплате предпочли бы 18% опрошенных татарстанцев. По России — 16%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Повышение в должности чаще других выбирали директора, заместители руководителей, инженеры, менеджеры по продажам, администраторы, продавцы-консультанты, водители, врачи, учителя и юристы.

Еще 5% жителей республики затруднились с ответом.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. человек из 441 населенного пункта страны.

Ранее исследование показало, что операционная медсестра в Казани может зарабатывать до 75 тысяч рублей. Среднерыночная зарплата для операционной медицинской сестры в Казани составляет 40 тыс. рублей, начинающие операционные медсестры могут рассчитывать на зарплату от 23 до 30 тысяч рублей.



Татьяна Леухина