В Набережных Челнах Центробанк вскрыл схему мошенничества на 77 млн рублей

В Набережных Челнах Центральный банк РФ вскрыл схему мошенничества на 77 млн рублей. В совершении преступления подозреваются три топ-менеджера микрофинансовой организации «Деньгимигом».

3 апреля руководителя отдела информационных технологий компании Р.Г. Шафигуллина, главного специалиста отдела информационной безопасности С.А. Голова и специалиста технической поддержки Д.Е. Иванова Набережночелнинский городской суд поместил под домашний арест с возложением запретов и ограничений до 2 мая.

Старший следователь СЧ СУ УМВД РФ по Набережным Челнам майор юстиции ходатайствовал о заключении Голова и Иванова под стражу и помещении Шафигуллина под домашний арест, уточняется на сайте суда.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее в Центробанке предупредили, что «черные кредиторы» чаще всего скрываются под вывесками микрокредитных и микрофинансовых компаний.

Татьяна Демина