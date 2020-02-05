Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк обнаружил новую схему мошенничества с оформлением кредитов, заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.

Так, схема обмана заключается в следующем: физическому лицу или индивидуальному предпринимателю выдают необходимую сумму денег, а после кредитор пропадает на долгий срок.

Процентная ставка по условиям договора растет, задолженность быстро увеличивается, а должнику просто некому вернуть кредит.Однако спустя время кредитор неожиданно возвращается и подает в суд с требованием сразу погасить всю сумму с процентами.

Эксперт обратил внимание на то, что несмотря на запрет взыскания задолженности в пользу черных кредиторов, суд нередко встает на их сторону.

Заем может быть оформлен гражданско-правовым договором, и должнику надо доказать, что истец выдает займы на регулярной основе. Кроме того, многие люди просто не знают о новой норме, которая защищает их права, пишет «Российская газета».

В Центробанке напомнили, что черные кредиторы чаще всего скрываются под вывесками микрокредитных и микрофинансовых компаний.