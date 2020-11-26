В заброшенном здании ресторана «Арарат» в Челнах снова произошел пожар

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В заброшенном здании ресторана «Арарат», где больше года назад при пожаре погиб подросток, снова произошел пожар. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Пожар произошел вчера ночью. Спасатели потушили возгорание от мебели и вещей, которые оставались в заброшенном здании. Причина пожара устанавливается, никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану / 2019 год, архив

Напомним, что в сентябре 2019 года трое подростков 2005 и 2006 годов рождения залезли в заброшенное помещение через оконный проем. Один из них поджег лежавшие там старые матрасы, после этого начался пожар. Ребята начали выбираться из здания, но это удалось сделать только двоим. Их товарищ, 13-летний мальчик, потерял сознание и погиб.



Ольга Плешкова