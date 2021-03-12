Татарстанца будут судить за призывы к массовым беспорядкам в соцсети

26-летнего жителя Челнов подозревают в призывах к массовым беспорядкам. Об этом сообщает Следком РФ по РТ.



По версии следствия, в январе этого года челнинец нашел в Сети текст, который призывал к агрессивному поведению толпы, массовым беспорядкам и оказанию вооруженного сопротивления представителям власти. Этот текст он скопировал себе в телефон, а затем 20 января разместил его в комментариях одной из челнинских групп в соцсети.

Мужчина полностью признал причастность к преступлению. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: realnoevremya.ru

В январе в Татарстане возбудили уголовное дело по факту распространения призывов к массовым беспорядкам на несогласованной уличной акции. В соцсетях пользователей призывали присоединиться к несогласованному шествию, объясняли, как скрыть лица и оказывать сопротивление подручными средствами при возможном задержании.

Маргарита Головатенко